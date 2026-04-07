Erste Schätzungen: Nokian Renkaat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nokian Renkaat lädt voraussichtlich am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,136 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,270 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Nokian Renkaat im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 288,2 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,92 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,427 EUR, gegenüber -0,110 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,48 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,37 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at