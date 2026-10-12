Nokian Renkaat Aktie

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WKN: 895780 / ISIN: FI0009005318

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nokian Renkaat öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nokian Renkaat wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,188 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,66 Prozent auf 377,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nokian Renkaat noch 344,1 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,516 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,49 Milliarden EUR, gegenüber 1,37 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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