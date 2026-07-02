Erste Schätzungen: Nokian Renkaat zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nokian Renkaat präsentiert in der voraussichtlich am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nokian Renkaat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,131 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 EUR je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 364,6 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 343,7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,421 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,110 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,47 Milliarden EUR, gegenüber 1,37 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at