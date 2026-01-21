Erste Schätzungen: Nolato Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nolato Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,722 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nolato Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,11 Prozent auf 2,28 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nolato Registered B noch 2,38 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,10 SEK im Vergleich zu 2,44 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,47 Milliarden SEK, gegenüber 9,66 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at