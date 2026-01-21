Nolato AB Registered b Aktie
WKN DE: A3CPKB / ISIN: SE0015962477
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nolato Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nolato Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,722 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nolato Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,11 Prozent auf 2,28 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nolato Registered B noch 2,38 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,10 SEK im Vergleich zu 2,44 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,47 Milliarden SEK, gegenüber 9,66 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nolato AB Registered Shs -B-
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Nolato Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Nolato Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Nolato Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Nolato AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Nolato AB Registered Shs -B-
|5,73
|4,95%