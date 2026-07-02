Nolato AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3CPKB / ISIN: SE0015962477

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nolato Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nolato Registered B wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,702 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,14 Prozent verringert. Damals waren 0,790 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,40 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Nolato Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,45 Milliarden SEK aus.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,00 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,88 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,78 Milliarden SEK, gegenüber 9,46 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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