Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nomura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nomura wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,52 JPY. Im Vorjahresquartal waren 34,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 567,41 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 50,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nomura einen Umsatz von 1.156,59 Milliarden JPY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 138,15 JPY, gegenüber 118,99 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 2.280,41 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.758,49 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nomura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|Nikkei 225-Titel Nomura-Aktie: Nomura reduziert Dividende (finanzen.at)
|
23.04.26
|Ausblick: Nomura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Nomura präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Nomura stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Nomura-backed crypto group Laser Digital seeks US banking licence (Financial Times)
|
27.01.26
|Nomura-backed crypto group Laser Digital seeks US banking licence (Financial Times)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Nomura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nomura Holdings Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nomura Holdings Inc.
|8,38
|1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.