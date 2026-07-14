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WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nomura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nomura wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,52 JPY. Im Vorjahresquartal waren 34,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 567,41 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 50,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nomura einen Umsatz von 1.156,59 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 138,15 JPY, gegenüber 118,99 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 2.280,41 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.758,49 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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