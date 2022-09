Erste Schätzungen: NOMURA legt Quartalsergebnis vor

NOMURA präsentiert in der voraussichtlich am 06.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2022 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 4,30 JPY. Im Vorjahresquartal waren 6,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 25,71 Milliarden JPY – ein Plus von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NOMURA 22,94 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 34,10 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 35,80 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 113,17 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 111,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

