Nomura Holdings Aktie
WKN: 912593 / ISIN: US65535H2085
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nomura legt Quartalsergebnis vor
Nomura wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,218 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nomura noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 52,37 Prozent auf 3,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Nomura noch 7,08 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,823 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,730 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,17 Milliarden USD, gegenüber 31,07 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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