Erste Schätzungen: Nomura legt Quartalsergebnis vor

Nomura wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,218 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nomura noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 52,37 Prozent auf 3,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Nomura noch 7,08 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,823 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,730 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,17 Milliarden USD, gegenüber 31,07 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at