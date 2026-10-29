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WKN DE: A0M1M0 / ISIN: JP3762950008

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nomura Micro Science präsentiert Quartalsergebnisse

Nomura Micro Science lässt sich voraussichtlich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nomura Micro Science die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 40,59 JPY gegenüber 24,99 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Nomura Micro Science 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 16,60 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 29,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nomura Micro Science 12,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 271,39 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 100,36 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 92,00 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 56,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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