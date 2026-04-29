Erste Schätzungen: Nomura Micro Science zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nomura Micro Science lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 26,24 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Nomura Micro Science einen Gewinn von 215,84 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 73,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 101,85 JPY je Aktie, gegenüber 270,75 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 58,40 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 96,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at