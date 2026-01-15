Erste Schätzungen: Nomura präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nomura wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,240 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Nomura 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,37 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 57,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nomura 7,86 Milliarden USD umsetzen können.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,805 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,94 Milliarden USD, gegenüber 31,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at