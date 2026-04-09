Erste Schätzungen: Nomura präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nomura präsentiert voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 34,71 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 48,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 23,39 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 50,21 Prozent auf 537,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nomura noch 1.079,35 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 130,43 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 111,03 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.087,33 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 4.736,74 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at