Nomura Real Estate Holdings Aktie
WKN DE: A0LBDB / ISIN: JP3762900003
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nomura Real Estate gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nomura Real Estate wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 17,78 JPY je Aktie gegenüber 9,49 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 35,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 238,71 Milliarden JPY gegenüber 176,33 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 101,74 JPY, gegenüber 96,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1.071,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 942,51 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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