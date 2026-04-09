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Nomura Real Estate Holdings Aktie

Nomura Real Estate Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LBDB / ISIN: JP3762900003

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nomura Real Estate präsentiert Quartalsergebnisse

Nomura Real Estate lädt voraussichtlich am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 41,33 JPY je Aktie gegenüber 14,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 86,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 346,55 Milliarden JPY gegenüber 185,78 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 88,34 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 86,77 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 933,05 Milliarden JPY, gegenüber 757,64 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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