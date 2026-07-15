Erste Schätzungen: Nomura Real Estate zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nomura Real Estate äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 21,68 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nomura Real Estate 26,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 221,42 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nomura Real Estate für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 228,84 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 103,20 JPY im Vergleich zu 96,69 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1.055,23 Milliarden JPY, gegenüber 942,51 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at