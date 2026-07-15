Erste Schätzungen: Nomura Research Institute legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nomura Research Institute lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 51,97 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nomura Research Institute 45,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 206,76 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nomura Research Institute einen Umsatz von 195,77 Milliarden JPY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 217,37 JPY je Aktie, gegenüber 26,62 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 859,60 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 814,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at