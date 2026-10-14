Erste Schätzungen: Nomura Research Institute legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nomura Research Institute wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 56,49 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nomura Research Institute noch ein Gewinn pro Aktie von 48,10 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 215,80 Milliarden JPY gegenüber 201,30 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 219,29 JPY im Vergleich zu 26,62 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 870,30 Milliarden JPY, gegenüber 814,71 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at