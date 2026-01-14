Nomura Research Institute LtdShs Aktie
Erste Schätzungen: Nomura Research Institute stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nomura Research Institute äußert sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 50,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 45,71 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 205,42 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 186,91 JPY je Aktie, gegenüber 163,57 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 813,84 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 764,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
