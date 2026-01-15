Nomura Holdings Aktie

Nomura Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nomura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nomura gibt voraussichtlich am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 37,19 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nomura 33,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Nomura 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 523,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 56,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nomura 1.197,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 124,40 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 111,03 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.997,52 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 4.736,74 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

