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WKN: 912593 / ISIN: US65535H2085

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nomura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nomura wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,238 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 56,32 Prozent auf 3,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Nomura noch 8,00 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,859 USD je Aktie, gegenüber 0,790 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 14,18 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 31,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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