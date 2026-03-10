Noodles & Company Registered shs Aktie
Erste Schätzungen: Noodles Company Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Noodles Company Registered wird voraussichtlich am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,680 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Noodles Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 122,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,52 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -4,080 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -6,400 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 494,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 493,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
