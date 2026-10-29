Noodles & Company Registered shs Aktie

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WKN DE: A4237M / ISIN: US65540B3033

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Noodles Company Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Noodles Company Registered äußert sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,140 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,25 Prozent erhöht. Damals waren -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 117,3 Millionen USD gegenüber 122,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,220 USD je Aktie, gegenüber -7,360 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 488,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 495,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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