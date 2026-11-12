NorAm Drilling AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DXEM / ISIN: NO0010360019
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12.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NorAm Drilling AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NorAm Drilling AS Registered wird voraussichtlich am 27.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,139 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NorAm Drilling AS Registered 0,910 NOK je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 31,5 Millionen USD für NorAm Drilling AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 241,6 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD, gegenüber 3,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 118,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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