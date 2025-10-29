Erste Schätzungen: Norbit ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norbit ASA Registered wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,984 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,560 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 40,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 522,5 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 371,9 Millionen NOK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,40 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,94 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,58 Milliarden NOK, gegenüber 1,75 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at