Erste Schätzungen: Norcod AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Norcod AS Registered veröffentlicht voraussichtlich am 01.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,845 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Norcod AS Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 104,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 770,83 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,927 NOK, gegenüber -2,504 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 266,4 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,8 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at