Norconsult ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EXM4 / ISIN: NO0013052209
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Norconsult ASA Registered präsentiert voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,469 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,430 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Norconsult ASA Registered nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 2,45 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,47 Milliarden NOK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,34 NOK aus. Im Vorjahr waren 2,13 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 11,67 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 11,40 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Norconsult ASA Registered Shs
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Norconsult ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Norconsult ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Norconsult ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Norconsult ASA Registered Shs
|3,42
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.