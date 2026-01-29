Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered legt Quartalsergebnis vor

Norconsult ASA Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen, dass Norconsult ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,622 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,81 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,88 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,29 NOK, gegenüber 1,72 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 10,11 Milliarden NOK im Vergleich zu 10,41 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at