Erste Schätzungen: Norconsult ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Norconsult ASA Registered lässt sich voraussichtlich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Norconsult ASA Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,762 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,850 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Norconsult ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,66 NOK, gegenüber 2,13 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 11,45 Milliarden NOK im Vergleich zu 11,40 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at