Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nordea Bank Abp Registered stellt voraussichtlich am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,368 EUR gegenüber 0,360 EUR im Vorjahresquartal.
Nordea Bank Abp Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 53,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,54 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 EUR, gegenüber 1,39 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 12,11 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 25,53 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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06:21
|Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
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|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
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|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,68
|0,26%