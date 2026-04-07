Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
07.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nordea Bank Abp Registered wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,324 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 56,28 Prozent auf 2,89 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordea Bank Abp Registered noch 6,62 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 EUR, gegenüber 1,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 11,94 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,53 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
