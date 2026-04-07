Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767


Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nordea Bank Abp Registered wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,324 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 56,28 Prozent auf 2,89 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordea Bank Abp Registered noch 6,62 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 EUR, gegenüber 1,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 11,94 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,53 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

mehr Analysen
01.04.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
10.03.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
09.02.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
30.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordea Bank Abp Registered Shs 15,11 -0,30%

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen