Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nordea Bank Abp Registered öffnet voraussichtlich am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,354 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nordea Bank Abp Registered 0,350 EUR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 56,54 Prozent auf 2,99 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,87 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 EUR im Vergleich zu 1,39 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 11,99 Milliarden EUR, gegenüber 25,53 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at