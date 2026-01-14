Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Nordea Bank Abp Registered wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,339 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,320 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Nordea Bank Abp Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,92 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 54,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,46 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,40 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,44 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 11,72 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 29,41 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
