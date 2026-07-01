Erste Schätzungen: Nordea Bank Abp (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Nordea Bank Abp (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nordea Bank Abp (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,408 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nordea Bank Abp (spons ADRs) ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Nordea Bank Abp (spons ADRs) 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,44 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 55,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nordea Bank Abp (spons ADRs) 7,79 Milliarden USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,57 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,90 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,82 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at