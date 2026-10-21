Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Vor Kennzahlen
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordex präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nordex wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,551 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,17 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 27,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden EUR in den Büchern standen.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,15 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,77 Milliarden EUR, gegenüber 7,55 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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