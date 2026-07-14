Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vor Kennzahlen 14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nordex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Nordex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bei Nordex stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Nordex präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,429 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,11 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,98 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,16 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,78 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,55 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

mehr Analysen
10.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
03.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 39,82 0,66% Nordex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen