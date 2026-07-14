Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Vor Kennzahlen
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nordex präsentiert in der voraussichtlich am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,429 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,11 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,98 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,16 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,78 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,55 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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|10.07.26
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|09.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Nordex Buy
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|03.07.26
|Nordex Buy
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|01.07.26
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|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
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|RBC Capital Markets
|27.04.26
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|17.02.26
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|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|39,82
|0,66%
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