Erste Schätzungen: Nordex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nordex präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Nordex präsentiert in der voraussichtlich am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,193 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nordex ein EPS von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,56 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,44 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,80 EUR je Aktie, gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 8,64 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 7,55 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at