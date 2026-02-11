Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Ausblick auf Kennzahlen
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nordex zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nordex gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,666 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,48 Milliarden EUR gegenüber 2,19 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,040 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,55 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,30 Milliarden EUR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Nordex AG
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|31,70
|-0,25%