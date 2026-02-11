Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Ausblick auf Kennzahlen 11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nordex zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Experten haben ihre Prognosen für die Nordex-Bilanz abgegeben.

Experten haben ihre Prognosen für die Nordex-Bilanz abgegeben.

Nordex gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,666 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,48 Milliarden EUR gegenüber 2,19 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,040 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,55 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 7,30 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 31,70 -0,25% Nordex AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
