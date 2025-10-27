Nordhealth AS Registered a Aktie

27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Nordhealth AS Registered A legt Quartalsergebnis vor

Nordhealth AS Registered A präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 NOK je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 11,5 Millionen EUR für Nordhealth AS Registered A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 131,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,130 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 52,0 Millionen EUR, gegenüber 531,3 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

