Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nordic Aqua Partners AS Registered äußert sich voraussichtlich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,494 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,000 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 54,2 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 1706,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen NOK in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -9,747 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -11,750 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 210,7 Millionen NOK, gegenüber 75,6 Millionen NOK im Vorjahr.
