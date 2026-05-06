Nordic Aqua Partners AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3ETUJ / ISIN: NO0012928805
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordic Aqua Partners AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nordic Aqua Partners AS Registered wird voraussichtlich am 21.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,841 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordic Aqua Partners AS Registered noch ein Verlust pro Aktie von -2,330 NOK in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Nordic Aqua Partners AS Registered nach den Prognosen von 5 Analysten 74,6 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 178,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,8 Millionen NOK umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,977 NOK je Aktie, gegenüber -9,020 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 499,0 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 151,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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