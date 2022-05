Erste Schätzungen: Nordic Halibut AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordic Halibut AS Registered lädt voraussichtlich am 20.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,234 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,800 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 19,5 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 77,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,990 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,875 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 78,5 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 71,0 Millionen NOK in den Büchern standen.

