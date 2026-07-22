Nordic Semiconductor ASA Aktie

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WKN: 932405 / ISIN: NO0003055501

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nordic Semiconductor ASA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordic Semiconductor ASA öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,073 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 NOK je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 212,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,69 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,278 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,830 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 844,0 Millionen USD, gegenüber 6,93 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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