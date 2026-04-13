Nordic Semiconductor ASA Aktie

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WKN: 932405 / ISIN: NO0003055501

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nordic Semiconductor ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nordic Semiconductor ASA wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,033 USD je Aktie gegenüber 0,070 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 185,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,72 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,249 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,880 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 823,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 6,93 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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