Nordic Semiconductor ASA Aktie

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WKN: 932405 / ISIN: NO0003055501

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Nordic Semiconductor ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Nordic Semiconductor ASA lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD gegenüber 0,040 NOK im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 232,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,81 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,830 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 860,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,93 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

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