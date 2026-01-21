Erste Schätzungen: Nordic Semiconductor ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nordic Semiconductor ASA stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,004 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordic Semiconductor ASA noch -0,220 NOK je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 168,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,66 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,052 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,150 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 665,4 Millionen USD, gegenüber 5,50 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at