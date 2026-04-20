Nordisk Bergteknik AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C5BM / ISIN: SE0015812128
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nordisk Bergteknik Registered B gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,125 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nordisk Bergteknik Registered B -0,060 SEK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 836,5 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 827,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,37 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,500 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 3,60 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordisk Bergteknik AB Registered Shs -B-
Analysen zu Nordisk Bergteknik AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Nordisk Bergteknik AB Registered Shs -B-
|11,60
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.