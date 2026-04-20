Nordisk Bergteknik AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3C5BM / ISIN: SE0015812128

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nordisk Bergteknik Registered B gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,125 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nordisk Bergteknik Registered B -0,060 SEK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 836,5 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 827,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,37 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,500 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 3,60 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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