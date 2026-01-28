Erste Schätzungen: Nordisk Bergteknik Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nordisk Bergteknik Registered B wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,310 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 SEK je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 928,5 Millionen SEK gegenüber 896,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,925 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,170 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,31 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at