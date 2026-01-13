Nordnet AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QHT3 / ISIN: SE0015192067
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Nordnet Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nordnet Registered wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,97 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nordnet Registered noch 2,56 SEK je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Nordnet Registered nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 1,36 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,73 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,86 SEK, gegenüber 10,86 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 5,35 Milliarden SEK im Vergleich zu 6,68 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
