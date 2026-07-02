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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nordnet Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nordnet Registered lässt sich voraussichtlich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nordnet Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,34 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Nordnet Registered einen Gewinn von 2,84 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nordnet Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,58 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,84 SEK, gegenüber 11,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 6,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,57 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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