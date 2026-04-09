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Nordnet AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QHT3 / ISIN: SE0015192067

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nordnet Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nordnet Registered lässt sich voraussichtlich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nordnet Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,23 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,13 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,44 Milliarden SEK – ein Minus von 17,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordnet Registered 1,74 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,20 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,83 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 5,92 Milliarden SEK, gegenüber 6,57 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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